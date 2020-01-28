Стивен Стэмкос: С «Далласом» играли не очень аккуратно, Василевский снова нас раз за разом спасал Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос – о поражении команды в гостевом матче против «Далласа» (2:3 ОТ).

- Мы играли не очень аккуратно. Позволяли сопернику слишком часто убегать в контратаки, и Василевский снова нас раз за разом спасал. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с легкой ржавчиной после перерыва, но если мы хотим добиваться успеха, играть надо по-другому, - приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Стэмкос в этой встрече оформил дубль с двух передач Никиты Кучерова, Василевский сделал 32 сэйва, а «Лайтнинг» потерпели третье поражение в пяти последних матчах регулярного чемпионата.