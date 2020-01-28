Валерий Каменский – о молодежи в сборной: Они будут стараться – им дается такой большой шанс - Советский спорт
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28 января 2020 12:20ХоккейЛипкин Антон

Валерий Каменский – о молодежи в сборной: Они будут стараться – им дается такой большой шанс

Семь серебряных призеров молодежного чемпионата мира вошли в состав сборной России на «Шведские хоккейные игры».

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о составе сборной России на третий этап Еврохоккейтура – «Шведские хоккейные игры».

Штаб национальной команды включил в состав семь игроков, выступавших за молодежную сборную России на чемпионате мира в Чехии: защитники Александр Романов (ЦСКА), Данила Галенюк (СКА), а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все – СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс») и Григорий Денисенко («Локомотив»). Отметим, что в тренерский штаб команды на этот турнир вошел главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.

«Думаю, они будут стараться, им дается такой большой шанс, ответственность, – приводит ТАСС слова Каменского. – Будет интересно посмотреть. Для них это огромный опыт во взрослом хоккее – игра в национальной сборной».

Напомним, сборная России стала серебряным призером молодежного чемпионата мира, проиграв в финале Канаде (3:4).

«Шведские хоккейные игры пройдут с 6 по 9 февраля. Сборная России сыграет 6 февраля с Финляндией в вынесенном матче в Хельсинки, после чего со Швецией (8 февраля) и Чехией (9 февраля) в Стокгольме.

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