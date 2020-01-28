Гендиректор «Трактора»: Как можно говорить об отставке Юрзинова по ходу сезона? «Трактор» занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф высказался о возможной отставке главного тренера команды Владимира Юрзинова по окончании сезона.

«Как сейчас можно об этом говорить, если у нас контракт с Юрзиновым до конца сезона и сезон идет – это абсолютно некорректно, – приводит ТАСС слова Видгофа. – Конечно, у нас не все получается в спортивном плане, но мы будем биться и обязаны играть каждый матч.

Мы, конечно, и сейчас думаем, но говорить об этом некорректно. К сожалению, мы находимся там, где находимся».

Напомним, Юрзинов-младший возглавил «Трактор» 2 ноября после отставки Петериса Скудры. В 54 матчах регулярного чемпионата команда набрала 45 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на десять очков.