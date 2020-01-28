Шелдон Киф: Во многих отношениях Маззина можно считать совестью «Торонто» Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф поделился мнением о защитнике «Мэйпл Лифс» Джейке Маззине, который вернулся в состав команды, восстановившись после перелома ноги.

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф поделился мнением о защитнике «Мэйпл Лифс» Джейке Маззине, который в минувший понедельник вернулся в состав команды, восстановившись после перелома ноги.

- Во многих отношениях его можно считать совестью команды. Он часто обращается к команде, его уважают и у него огромный опыт. Он очень важен для нашей линии обороны, - приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Маззина обменяли в «Торонто» в январе 2019 года из «Лос-Анджелеса». В текущем регулярном чемпионата он провел 38 встреч за «Мэйпл Лифс», записав на свой счет 13 (3+10) очков. 1 июля у защитника заканчивается срок действия контракта, и он может стать неограниченно свободным агентом.