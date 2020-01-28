Лукаш Седлак: «Трактор» все еще имеет шансы попасть в плей-офф Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак оценил шансы своей команды на попадание в плей-офф КХЛ.

– Игроки «Трактора» слишком сильно хотят победить и стараются играть красиво. Теперь после четырех поражений подряд нам надо вернуться к простому хоккею. И не делать ничего лишнего. Очень тяжело, когда команда начав выигрывать, выправлять ситуацию в турнирной таблице и немного приблизившись к зоне плей-офф, снова вернулась к поражениям. Не знаю, что чувствуют другие парни. В любом случае нужно продолжать работать. Шансы попасть в плей-офф еще есть, и нам необходимо за них цепляться. Проводить больше силовых приемов в зоне нападения и спокойнее играть в обороне. То есть все нужно упростить, – цитирует чешского нападающего официальный сайт КХЛ.

Напомним, что Седлак подписал контракт с «Трактором» в мае 2019 года. В этом сезоне на его счету 49 игр, в которых он набрал 33 (18+15) очков.

На данный момент челябинский клуб занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 45 очков в 54 матчах. От идущего восьмым магнитогорского «Металлурга» команду отделяет 10 очков.

В следующем матче «Трактор» сыграет против «Куньлуня». Встреча состоится 30 января в 17.00 по московскому времени.