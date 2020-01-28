Защитник «Северстали» Провольнев дисквалифицирован на три матча (видео) КХЛ рассмотрела инцидент в матче «Северстали» и «Витязя».

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил о том, что защитник «Северстали» Владислав Провольнев дисквалифицирован на три матча.

27 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Витязь» (1:4) Провольнев на 28-й минуте грубо атаковал форварда гостей Павла Колтыгина и был наказан удалением до конца встреч.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Северсталь» – «Витязь», – сказано в заявлении лиги. – Время – 27:51.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Северстали» Владислава Провольнева по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим и дисциплинарным штрафом (5+20), то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, дисквалификация Провольнева составит три матча».

Провольнев в нынешнем сезоне сыграл 39 матчей, забросив 5 шайб и сделав 2 результативных передачи при 97 минутах штрафа. Владислав пропустит три выездные матча «Северстали» против «Сочи», «Торпедо» и «Нефтехимика» соответственно 30 января, 1 и 3 февраля.

Команда из Череповца в данный момент занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 53 играх.