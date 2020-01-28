Николай Цулыгин: По нашей игре с «Амуром» сказать нечего – такое ощущение, что мы еще не долетели Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин – о поражении команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амуру» (2:4).

- По нашей игре сказать нечего – такое ощущение, что мы еще не долетели, мы где-то были там, но не на игре. Поэтому комментировать что-либо сложно. Когда счет был 1-4, мы не стали переходить на полноценные три звена, а играли в четыре, потому что завтра опять матч, и чтобы ребята сильно не «закислились», - приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимского клуба.

Добавим, что после этой игры «Салават Юлаев» с 57 очками расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.