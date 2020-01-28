Московское «Динамо» гарантировало себе место в плей-офф, обыграв «Торпедо» Команда Крикунова в турнирной таблице опередила «Спартак».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) завершился со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

На 16-й минуте динамовцы организовали два гола на 16-й минуте с интервалом в 14 секунд. Счет открыл Дмитрий Яшкин, а затем ворота нижегородцев поразил Теэму Пулккинен. На 24-й минуте Яшкин отличился во второй раз, а на 14-й секунде третьего периода периода он к двум шайбам добавил ассистентское очко, когда Михал Чайковски стал автором четвертого динамовского гола.

На 50-й минуте счет «размочил» американский форвард Джордан Шредер, но на 54-й Пулккинен вслед за Яшкиным тоже оформил дубль, направив шайбу в пустые ворота.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» поднялось на четвертое место, опередив «Спартак». Оба московских клуба провели по 53 матча, но у команды Владимира Крикунова 69 очков, а у красно-белых – 68.

Победа над нижегородцами вывела динамовцев в плей-офф. ХК «Сочи», который занимает девятое место, они опережают на 21 очко, и за десять оставшихся встреч «леопарды» даже в теории не могут отыграть такое отставание.

«Торпедо» занимает восьмую строчку, оставшись с 56 очками после 53 игр.

30 января московское «Динамо» сыграет дома с рижским «Динамо». В тот же день «Торпедо» сыграет в гостях с «Локомотивом».