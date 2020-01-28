СКА одолел минское «Динамо» в дебютном матче Брагина Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Динамо» (Минск) завершился в пользу хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей отличились Максим Карпов, Иван Морозов (дубль), Ярно Коскиранта и Кирилл Марченко.

Отметим, что сегодняшний матч стал первым для Валерия Брагина в качестве старшего тренера СКА.

После этой встречи питерцы занимают 2-е место на «Западе», набрав 73 очка. В активе белорусского клуба – 34 очка и 12-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА – «Динамо» (Минск) – 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Голы: Карпов (Кузьменко, Коскиранта, бол), 00:44 – 1:0; Морозов (Марченко, Токранов), 01:53 – 2:0; Коскиранта (Бенгтссон), 05:51 – 3:0; Марченко (Подколзин, Морозов), 11:50 – 4:0; Морозов (Кетов, Галенюк), 45:44 – 5:0