«Авангард» обыграл «Нефтехимик», одержав восьмую победу подряд По количеству очков команда Хартли догнала «Ак Барс».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Нефтехимик» завершился со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

Хозяева пропустили первыми. На пятой минуте канадский защитник «Нефтехимика» Райан Мерфи открыл счет, реализовав большинство. Однако к середине встречи «Авангард» уже вел 3:1. На девятой минуте отличился Семен Кошелев, на 27-й – Денис Зернов, а на 28-й – Свен Андригетто.

В третьем периоде на 51-й минуте «Нефтехимик» сократил отставание благодаря точному броску Марата Хайруллина, вот только от поражения команда Вячеслава Буцаева не спаслась.

«Авангард» одержал восьмую подряд и в данный момент находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 76 очков в 53 матчах. У лидирующего «Ак Барса» столько же очков после 51 встречи, однако казанцы одержали больше побед в основное время – 30 против 29.

«Нефтехимик», проиграв пять из шести последних встреч, занимает 10-е место с 50 очками после 52 игр.

30 января «Авангард» сыграет в гостях против СКА, а «Нефтехимик» встретится в гостях с «Барысом».