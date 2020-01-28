«Сибирь» обыграла в Риге «Динамо», у латвийского клуба семь поражений кряду Новосибирский клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – «Сибирь» (Новосибирск) завершился со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Единственную шайбу в матче на 50-й минуте забросил Александр Шаров. Ворота гостей защищал финн Харри Сятери, отразивший 29 бросков.

Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение кряду. Латвийский клуб занимает предпоследние 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 51 матче.

«Сибирь» сыграла «на ноль» впервые с 21 декабря прошлого года, когда обыграла в гостях «Ак Барс» со счетом 3:0. Команда Николая Заварухина занимает пятое место на Востоке, набрав 61 очков в 52 встречах.

30 января рижское «Динамо» встретится в гостях с московским «Динамо». «Сибирь» 1 февраля примет на своей площадке «Динамо» из Минска.