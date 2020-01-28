Владимир Крикунов: Мы были свежее, чем «Торпедо» - Советский спорт
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28 января 2020 23:31ХоккейШарафудинов Виктор

Владимир Крикунов: Мы были свежее, чем «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу над соперником из Нижнего Новгорода.

Сегодня московское «Динамо» оформило выход в плей-офф, обыграв дома нижегородское «Торпедо» со счетом 5:1. Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов на пресс-конференции отметил, что его команде помогла свежесть. Если «Торпедо» проводило третий матч за четыре дня, то у динамовцев после игры против «Витязя» (3:1) дома было четыре дня свободных от игровой нагрузки.

«Наверное, мы сегодня были свежее «Торпедо», после четырехдневного перерыва, – цитирует Крикунова Чемпионат.com – Нам полегче было из-за этого. В этих длинных сериях, которые команды проводят, обычно третий матч самый тяжнлый, даже четвнртый уже легче, а мы играли первый матч.

Вышел Яшкин у нас, почти выздоровел наш шведик Петерссон. Поставили Индрашиса в первое звено, пока Петерссон болеет, и вроде бы ничего он не испортил. Получалась у них игра, результативно сыграло и второе звено. Активно сработали болельщики, первый раз они так громко поддерживали нас. Все молодцы. Бочаров сыграл неплохо. Все хорошо, жаль, что не дали ему сыграть «на ноль».

«Торпедо» шло атаковать большими силами, а мы играли на контратаке, ловили их. Старались быстрее выскакивать из обороны, что-то получилось у нас. Пулккинен сыграл неплохо. Из тех матчей, что он сыграл за нас, этот, наверное, действительно был лучшим.

Не знаю, окажется ли Индрашис лишним, когда выздоровеет Петерссон. Посмотрим. У нас в принципе всегда так, что один легионер болеет. Подождем. Может, еще кто-то заболеет».

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» поднялось на четвертое место, опередив «Спартак». Оба московских клуба провели по 53 матча, но у команды Владимира Крикунова 69 очков, а у красно-белых – 68.

Победа над нижегородцами вывела динамовцев в плей-офф. ХК «Сочи», который занимает девятое место, они опережают на 21 очко, и за десять оставшихся встреч «леопарды» даже в теории не могут отыграть такое отставание.

30 января московское «Динамо» сыграет дома с рижским «Динамо».

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