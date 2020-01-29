Источник: Защитник СКА Зуб может перейти в «Оттаву» Контракт хоккеиста с питерским клубом истекает в конце текущего сезона.

Защитник СКА Артем Зуб может продолжить карьеру в НХЛ.

Как сообщает в своем Twitter североамериканский инсайдер Даррен Дреггер, интерес к игроку проявляет «Оттава».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 48 матчей в КХЛ и набрал 19 (12+7) очков. Зуб является Олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Гагарина.

«Сенаторз» набрали 45 очков и расположились на 14-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ. За «Оттаву» выступают россияне Никита Зайцев, Артем Анисимов и Владислав Наместников.