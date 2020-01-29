Евгений Кузнецов: Уверен, Овечкин не думает о рекорде Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов считает, что для его партнера по команде Александра Овечкина успехи команды важнее личных достижений.
«Это очень серьезная высота, но в раздевалке об этом никто не говорит. Даже установив очередной рекорд, Овечкин не думает о нем. Он думает только о том, как выиграть Кубок в очередной раз. Уверен, что он не думает о рекорде Гретцки. Для него главное - выход в плей-офф и то, как команда будет там играть. Он может побить рекорд Гретцки. Это легче, чем снова выиграть Кубок», - цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.
Напомним, по ходу текущего сезона Овечкин забросил свою 692-ю шайбу в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин занимает девятое место. Лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки, отличившийся 894 раза.
«Вашингтон» занимает первое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 73 очка.
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