Евгений Кузнецов: Уверен, Овечкин не думает о рекорде Гретцки Российский нападающий имеет шанс стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов считает, что для его партнера по команде Александра Овечкина успехи команды важнее личных достижений.

«Это очень серьезная высота, но в раздевалке об этом никто не говорит. Даже установив очередной рекорд, Овечкин не думает о нем. Он думает только о том, как выиграть Кубок в очередной раз. Уверен, что он не думает о рекорде Гретцки. Для него главное - выход в плей-офф и то, как команда будет там играть. Он может побить рекорд Гретцки. Это легче, чем снова выиграть Кубок», - цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, по ходу текущего сезона Овечкин забросил свою 692-ю шайбу в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин занимает девятое место. Лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки, отличившийся 894 раза.

«Вашингтон» занимает первое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 73 очка.

30 января «Кэпиталз» на своем поле примут «Нэшвилл».