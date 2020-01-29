Семен Кошелев: «Авангард» хочет прогрессировать и продолжать победную серию Омичи одержали очередную победу в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Семен Кошелев подвел итоги матча против «Нефтехимика».

«Конечно, нам нравится, как мы играем, и хочется только прогрессировать и продолжать победную серию. Соперник все три периода отыграл на высоких скоростях. В обороне мы грамотно сыграли, не сломались, когда второй гол пропустили. Так что ребята молодцы. Видно было, что »Нефтехимик» был нацелен на победу. И они понимают, что им нужны очки, и мы понимаем», - цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, вчера матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Нефтехимик» завершился со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

«Авангард» одержал восьмую победу подряд и находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 76 очков в 53 матчах. У лидирующего «Ак Барса» столько же очков после 51 встречи.

«Нефтехимик», проиграв пять из шести последних встреч, занимает 10-е место с 50 очками после 52 игр.

30 января «Авангард» сыграет в гостях против СКА, а «Нефтехимик» встретится в гостях с «Барысом».