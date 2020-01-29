Ти Джей Оши: Приятно думать, что мы станем свидетелями 700-й шайбы Овечкина в НХЛ Сейчас на счету россиянина 692 гола.

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши заявил, что вся команда будет помогать Александру Овечкину подниматься в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ.

«Думаю, что сейчас вся команда будет играть на него, для него будут создавать голевые моменты. Приятно думать, что мы станем свидетелями его 700-й шайбы, будем в этот момент с ним в одной команде. Нам очень повезло, что мы можем наблюдать за тем, о чем другие могут только рассуждать», - цитирует Оши пресс-служба НХЛ.

Напомним, по ходу текущего сезона Овечкин забросил свою 692-ю шайбу в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин занимает девятое место. Лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки, отличившийся 894 раза.

«Вашингтон» занимает первое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 73 очка.

30 января «Кэпиталз» на своем льду примут «Нэшвилл».