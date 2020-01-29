Том Уилсон: Здорово, что мы из первых рядов наблюдаем, как Овечкин творит историю Капитан «Вашингтона» вернется в состав команды в матче с «Нэшвиллом».

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» высказался о своем партнере по звену Александре Овечкине.

«Пожалуй, его можно считать одним из величайших хоккеистов всех времен, – приводит слова 25-летнего канадца официальный сайт лиги. – Здорово, что мы из первых рядов наблюдаем, как он творит историю.

Такое впечатление, что он в каждой игре устанавливает какое-то достижение. Таких, как он, больше нет. Никто не сравнится с ним. Даже в будущем».

Напомним, в матче с «Нэшвиллом» 34-летний Овечкин вернется в состав «Вашингтона» после того, как не сыграл с «Монреалем» из-за дисквалификации за пропуск Матча всех звезд.

Российскому нападающему осталось забить восемь голов до отметки в 700 шайб за карьеру в НХЛ, до которой ранее добирались только восемь игроков.