«Амур» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов Единственный гол забил Вячеслав Ушенин.

«Амур» нанес поражение «Салавату Юлаеву» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

В основное и время и овертайм команды не забили ни одного гола. Голкипер гостей Юха Метсола отразил 24 броска, голкипер «Амура» Евгений Аликин – 36.

В серии буллитов единственным игроком, реализовавшим свою попытку, стал форвард Вячеслав Ушенин.

После серии из девяти поражений «Амур» во второй раз подряд обыграл уфимцев, набрал 48 очков и остается на предпоследнем месте Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь очков. У «Салавата Юлаева» на десять очков больше и шестое место.

В следующих матчах 31 января «Амур» примет ЦСКА, а «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Адмиралом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Вяч. Ушенин (ПБ).