«Сочи» продлил контракт с Рундбладом Соглашение рассчитано до 2022 года.

Защитник «Сочи» Давид Рундблад подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт КХЛ. Новое соглашение 29-летнего шведа с «леопардами» рассчитано до 2022 года.

Рундблад перешел в «Сочи» из СКА в декабре прошлого года. В девяти матчах за команду он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «–3» и четырех минутах штрафа.

Защитник выступает в КХЛ с 2017 года. В 129 матчах на его счету 43 (14+29) очка при показателе полезности «+34» и 34 минутах штрафа.

Отметим, что в 2011-2016 годах Рундблад играл в Северной Америке в системах «Оттавы», «Финикса» и «Чикаго» и в сезоне-2014/2015 вместе с «черными ястребами» стал обладателем Кубка Стэнли.