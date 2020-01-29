Игорь Никитин: У «Адмирала» плей-офф начался, поэтому были готовы к борьбе - Советский спорт
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29 января 2020 16:54ХоккейЛипкин Антон

Игорь Никитин: У «Адмирала» плей-офф начался, поэтому были готовы к борьбе

ЦСКА победил «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Ребят предупредили, что соперники борются за плей-офф – у них он уже идет, – приводит слова Никитина официальный сайт клуба. – Поэтому были готовы к борьбе, прежде всего.

Ребята правильно подготовились. Первый период ушел на адаптацию к площадке. Во втором реализовали свои моменты и, в принципе, уже игру контролировали».

Напомним, голы у ЦСКА забили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Марио Кемпе и Кирилл Капризов. Действующие чемпионы КХЛ ЦСКА одержали шестую победу подряд и с 82 очками продолжают лидировать во всей лиге.

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