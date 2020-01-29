Николай Цулыгин – о матче с «Амуром»: Не смогли переиграть Аликина - Советский спорт
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29 января 2020 17:07ХоккейЛипкин Антон

Николай Цулыгин – о матче с «Амуром»: Не смогли переиграть Аликина

Голкипер «Амура» отразил 36 бросков и пять послематчевых буллита.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (0:1 Б) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Упорная и боевая игра, которая шла до гола, – приводит слова Цулыгина официальный сайт клуба. – В овертайме мы имели достаточно возможностей, так же как и «Амур» на последней минуте.

Нас подвела реализация моментов, не смогли переиграть (Евгения) Аликина, который очень здорово выступил. Хорошо, что взяли очко, но плохо, что не взяли два».

Отметим, что голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 36 бросков за 65 минут игрового времени и все пять послематчевых буллита.

«Салават Юлаев» потерпел второе поражение от «Амура» за два дня. Во вторник матч в Хабаровске завершился со счетом 4:2.

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