КХЛ перенесла домашний матч «Куньлуня» против рижского «Динамо» в Новосибирск Причина – распространение коронавируса на территории Китая.

Континентальная хоккейная лига объявила о том, что заключительный домашний матч китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате перенесен из Пекина в Новосибирск.

«В связи с невозможностью проведения матчей Чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению ХК «Куньлунь Ред Стар» и согласия ХК «Динамо» (Рига), лига приняла решение о переносе места проведения матча №727 «Куньлунь Ред Стар» – «Динамо» (Рига), который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск», – сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте КХЛ.

Ранее домашний матч «Куньлуня» против ЦСКА, запланированный на 2 февраля, был перенесен в Москву в связи с празднованием китайского Нового года.

В данный момент «Куньлунь Ред Стар» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 55 матчах.