ИИХФ перенесла матчи юношеского чемпионата мира из-за эпидемии коронавируса в Китае Число заболевших составляет около 6 тысяч человек.

Официальный сайт ИИХФ сообщил о том, что матчи юниорского чемпионата мира по хоккею (U18) в группе B второго дивизиона не состоятся в Китае из-за эпидемии коронавируса.

Матчи турнира с участием юниорских сборных Китая, Испании, Голландии, Хорватии, Австралии и Болгарии должен был принять в конце февраля и начале марта китайский Тяньцзинь. Новое место проведения будет выбрано в ближайшее время.

Ранее телеканал CNN сообщал о том, что зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 132 человека погибли.

23 января китайские власти ввели запрет на проведение спортивных мероприятий.