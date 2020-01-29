«Ак Барс» выиграл в гостях у «Витязя», одержав пятую победу кряду - Советский спорт
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29 января 2020 22:11ХоккейШарафудинов Виктор

«Ак Барс» выиграл в гостях у «Витязя», одержав пятую победу кряду

Казанский клуб вновь стал единоличным лидером Восточной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Ак Барс» завершился со счетом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

Финский нападающий Йоонас Няттинен открыл счет на 48-й секунде матча, но к середине матча уже выигрывали казанцы. На 16-й минуте отличился Кирилл Петров, а на 31-й Джастин Азеведу отличился в меньшинстве.

На 35-й «Витязь» отыгрался стараниями Александра Евсеенкова, который реализовал большинство, но уже 65 секунд спустя «Ак Барс» вновь выигрывал – с вратарем подмосковной команды Ильей Еживым разобрался Станислав Галиев. Итоговый счет 4:2 в пользу казанцев установил на 49-й минуте в большинстве Патрик Кормье.

Уже оформивший выход в плей-офф «Ак Барс» одержал пятую победу подряд и вновь стал единоличным лидером Восточной конференции. У казанского клуба 78 очков после 52 матчей. «Авангард», сыгравший 53 встречи, набрал на 2 очка меньше.

«Витязь», проигравший четыре из пяти последних встреч, занимает седьмое место на Западе, имея 58 очков после 53 игр.

1 февраля «Ак Барс» примет рижское «Динамо». В тот же день «Витязь» сыграет в гостях с ХК «Сочи».

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