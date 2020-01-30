«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Овечкин забросил 693-ю шайбу в НХЛ (видео) «Кэпиталз» проиграли впервые после четырех побед подряд.

«Вашингтон» потерпел домашнее поражение от «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5 (2:3, 2:0, 0:2).

Нападающий хозяев Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Теперь на счету россиянина 693 гола в НХЛ и он вышел на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю.

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.

«Вашингтон» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. В активе команды 73 очка. У «Нэшвилла» 53 очка и 11-е место на Западе.

31 января «Предаторз» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а 1 февраля «Кэпиталз», также на выезде, встретятся с «Оттавой».

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«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 4:5 (2:3, 2:0, 0:2)

Голы: Паник, 10. Овечкин, 17. Хагелин, 27. Уилсон (Овечкин), 32 — Тинорди, 11. Гранлунд, 13. Гримальди, 17. Джохансен, 43:00. Вебер, 56.