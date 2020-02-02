«Колорадо» уступил «Филадельфии», Ничушкин и Задоров набрали по два очка (видео) В последних семи матчах «Флайерз» одержали пять побед.

«Филадельфия» на своем льду обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1).

В составе гостей нападающий Валерий Ничушкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Всего на его счету в текущем сезоне 19 (9+10) очков в 45 матчах. Защитник Никита Задоров также набрал два очка, дважды ассистировав партнерам.

Хоккеист «Филадельфии» Иван Проворов результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «+3».

«Флайерз» набрали 63 очка и занимают седьмое место в таблице Восточной конференции. «Колорадо» - третий на Западе (62).

4 февраля «Филадельфия» сыграет в гостях против «Детройта», а днем позже «Эвеланш», также на выезде, встретятся с «Баффало».

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«Филадельфия» — «Колорадо» — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Голы: Нисканен, 14. Хейс, 20, 57. Фэраби, 24, 48. Лоутон, 60 — Ничушкин (Задоров), 23. Рантанен, 25. Бураковски (Ничушкин, Задоров), 50.