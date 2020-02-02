Сергей Бобровский: «Флориде» нужно лучше защищать ворота «Пантерз» потерпели поражение в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был немногословен после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

«Нам нужно найти способ лучше защищать ворота», - цитирует официальный сайт НХЛ Бобровского.

Напомним, вчера «Монреаль» на своем льду обыграл «Флориду» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Бобровский отразил 28 из 32 бросков по своим воротам.

В таблице Восточной конференции «Пантерз» располагаются на девятой строчке, имея в активе 61 очко. «Канадиенс» - 11-е (55).

3 февраля «Монреаль» примет «Коламбус», а днем позже «Флорида» сыграет в гостях против «Торонто».