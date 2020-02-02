Хенрик Лундквист: Это был тяжелый месяц «Рейнджерс» обыграли «Детройт» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился эмоциями после матча против «Детройта».

«Мне действительно нравятся игры на ноль, потому что каждый сейв имеет значение. Это был тяжелый месяц. Почти 14 лет подряд я знал, что буду играть, а сейчас ситуация изменилась», - цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» обыграли «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0. 37-летний вратарь отразил все 33 броска по своим воротам.

Добавим, что в текущем сезоне Лундквист конкурирует за место в воротах «Рейнджерс» с россиянами Игорем Шестеркиным и Александром Георгиевым. Матч против «Детройта» стал для шведа первым с 12 января.

«Рейнджерс» набрали 54 очка и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Детройт» замыкает таблицу Востока с 28 очками.

Следующие матчи обе команды проведут 4 февраля на своих площадках. Клуб из Нью-Йорка примет «Даллас», а «Ред Уингз» - «Филадельфию».