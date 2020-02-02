Главный тренер «Рейнджерс»: Лучше иметь трех хороших вратарей, чем не иметь ни одного Сегодня «Рейнджерс» обыграли «Детройт» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал конкуренцию между вратарями в команде.

«Знаю, что Лундквист не играл пять матчей подряд. Три из них были против «Айлендерс», и Георгиев проявил себя очень хорошо. Если бы мы не играли с одной командой три раза подряд, он бы выходил на лед. Лучше иметь трех хороших вратарей, чем не иметь ни одного», - цитирует официальный сайт НХЛ Куинна.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» обыграли «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0. 37-летний Лундквист отразил все 33 броска по своим воротам.

Добавим, что в текущем сезоне швед конкурирует за место в воротах «Рейнджерс» с россиянами Игорем Шестеркиным и Александром Георгиевым. Матч против «Детройта» стал для Лундквиста первым с 12 января.

«Рейнджерс» набрали 54 очка и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Детройт» замыкает таблицу Востока с 28 очками.

Следующие матчи обе команды проведут 4 февраля на своих площадках. Клуб из Нью-Йорка примет «Даллас», а «Ред Уингз» - «Филадельфию».