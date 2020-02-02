Гол Кучерова и передача Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Сан-Хосе» «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

«Сан-Хосе» на своем льду проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

В составе победителей одну из шайб на свой счет записал Никита Кучеров, отличившийся в третьем периоде. Для россиянина этот гол стал 24-м в сезоне. Победную шайбу во втором игровом отрезке забросил Стивен Стэмкос, которому ассистировал защитник Михаил Сергачев.

«Тампа» набрала 69 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» - 13-й на Западе (48).

5 февраля «Лайтнинг» на своем льду примут «Вегас», а «Шаркс» сыграют в гостях против «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Стэмкос (Сергачев), 25. Кучеров, 58. Палат, 60 (п.в.).