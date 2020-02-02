ЦСКА в гостях всухую переиграл «Куньлунь» Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Куньлунем» в выездном матче регулярного чемпионта КХЛ со счетом 3:0.

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Марио Кемпе (25-я минута), Максим Шалунов (37) и Михаил Григоренко (45).

Отметим, что голкипер московской команды Ларс Юханссон отразил 23 броска и записал на свой счет шестой «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры ЦСКА, одержавший седьмую победу в восьми последних встречах, набрал 84 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, «Куньлунь», потерпевший четвертое поражение кряду, с 57 очками занимает на «Востоке» седьмое место.

В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Куньлунь» на выезде встретится с «Сибирью».