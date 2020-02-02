«Автомобилист» обеспечил участие в розыгрыше плей-офф КХЛ «Автомобилист» обеспечил себе участие в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Клуб из Екатеринбурга гарантировал себе путевку в розыгрыш Кубка Гагарина после того, как «Куньлунь» на своем льду проиграл ЦСКА (0:3).

Напомним, что «Автомобилист» после 54 матчей с 69 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 57 очками в 57 встречах чемпионата КХЛ занимает седьмое место.

Напомним, что ранее участие в плей-офф себе гарантировали «Ак Барс», «Авангард» и «Барыс», а на «Западе» - ЦСКА, СКА, московское «Динамо» и «Йокерит».