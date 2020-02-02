«Автомобилист» обеспечил участие в розыгрыше плей-офф КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 февраля 2020 20:23Хоккей

«Автомобилист» обеспечил участие в розыгрыше плей-офф КХЛ

«Автомобилист» обеспечил себе участие в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Клуб из Екатеринбурга гарантировал себе путевку в розыгрыш Кубка Гагарина после того, как «Куньлунь» на своем льду проиграл ЦСКА (0:3).

Напомним, что «Автомобилист» после 54 матчей с 69 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 57 очками в 57 встречах чемпионата КХЛ занимает седьмое место.

Напомним, что ранее участие в плей-офф себе гарантировали «Ак Барс», «Авангард» и «Барыс», а на «Западе» - ЦСКА, СКА, московское «Динамо» и «Йокерит».

Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Сборная России определилась с составом на чемпионат мира Дмитрий Алиев: В детстве я совмещал два вида спорта – лыжи и фигурное катание Даниелян не выступит на юниорском первенстве России
Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светят На чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову. 24.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
Борис Майоров: «Динамо» будет выше «Спартака» Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, постоянный эксперт «Советского спорта» Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 30.01.2020 16:30 Хоккей Домрачев Владислав
Кучеров и «Тампа-Бэй» набрали крейсерский ход Состоявшийся первого февраля день Национальной хоккейной лиги подарил болельщикам аж 14 матчей. Глаза разбегались, на кого смотреть. 02.02.2020 09:45 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Орлов проводит 500-й матч в составе «Вашингтона» Давид Пастрняк: Я думаю только о том, чтобы мои голы помогали команде побеждать Стивен Стэмкос: Кучеров – элитный хоккеист
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Русский Горыныч на родине Терминатора. На ЧЕ стартуют Косторная, Трусова и Щербакова  В пятницу в Граце начинают кататься женщины. Борьбу за медали поведут три российские суперфигуристки - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.  23.01.2020 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO. 26.01.2020 14:45 Бокс Усачев Владислав
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
Новости
21:46 Баскетбол Йонас Жеребко: Сегодня «Химки» сыграли как одно целое
21:27 Футбол «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити», Бергвейн забил в своем дебютном матче в АПЛ
21:20 Футбол Роналду вышел на третье место по количеству голов в официальных матчах
21:14 Хоккей Орлов проводит 500-й матч в составе «Вашингтона»
21:05 Баскетбол Римас Куртинайтис: Думаю, мы заслуженно победили УНИКС, хотя исход матча не был ясен до самого конца
20:59 Футбол Форварда «Монако» Мартинша могут дисквалифицировать на полгода за толчок арбитра
20:55 Хоккей Курт Фрейзер: ЦСКА - лучшая команда КХЛ, на которую мы должны равняться
20:47 Хоккей Игорь Никитин: В матче с «Куньлунем» у нас здорово сыграл Юханссон
20:45 Футбол Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ
20:29 Футбол Сразу три клуба РПЛ претендуют на бразильского защитника «Ромы» Жуана Жезуса
20:23 Хоккей «Автомобилист» обеспечил участие в розыгрыше плей-офф КХЛ
20:22 Баскетбол «Химки» обыграли в Казани УНИКС
20:13 Футбол АЕК под руководством Карреры в гостях переиграл «Атромитос»
19:56 Футбол «Хетафе» поднялся на третье место в чемпионате Испании, обыграв в гостях «Атлетик»
19:48 Футбол «Краснодар» в контрольном матче обыграл шведский «Мальме»
19:41 Футбол «Крылья Советов» сыграли вничью с чемпионом Белоруссии «Динамо-Брест»
19:27 Футбол Дубль датчанина Дольберга помог «Ницце» обыграть «Лион»
19:23 Хоккей ЦСКА в гостях всухую переиграл «Куньлунь»
19:14 Футбол «Аталанта» и «Дженоа» сыграли вничью
19:04 Футбол «Лацио» разгромил СПАЛ благодаря дублю Иммобиле и вышел на второе место, обойдя «Интер»
Бедным - не читать! Почему стоимость книг в России стала шокирующе высокой
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Картина дня в Приморье: жертва коронавируса, дефицит масок и овощной апокалипсис
Эксперты назвали самых неэффективных глав городов и районов Ставрополья
В Белгородском районе отремонтируют стрелковый тир за 11 млн рублей
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика