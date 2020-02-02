Игорь Никитин: В матче с «Куньлунем» у нас здорово сыграл Юханссон Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин – о победе над «Куньлунем» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сегодня у нас здорово сыграл вратарь Ларс Юханссон, позволивший команде оставаться в игре все 60 минут. Мы вовремя забросили шайбы. Это и позволило нам победить, - цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.

Отметим, что голкипер московской команды отразил 23 броска и записал на свой счет шестой «сухой» матч в текущем сезоне.

Напомним, что встреча прошла в Москве на арене «ЦСКА имени Всеволода Боброва».

В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Торпедо».