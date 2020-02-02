Курт Фрейзер: ЦСКА - лучшая команда КХЛ, на которую мы должны равняться Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрейзер – о поражении ЦСКА (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Это лучшая команда лиги, на которую мы должны равняться. Игроки армейцев делают на площадке всё настолько правильно, что очень сложно им противостоять и забрасывать шайбы. Хотел бы также отметить, что нам было очень приятно играть в этом историческом дворце спорта, овеянном легендами, - передает слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что встреча прошла в Москве на арене «ЦСКА имени Всеволода Боброва».