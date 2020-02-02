Орлов проводит 500-й матч в составе «Вашингтона»

В эти минуты «Вашингтон Кэпиталз» проводит домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз». Эта встреча стала 500-й в карьере 28-летнего российского защитника Дмитрия Орлова.
Воспитанник нококузнецкого «Металлурга» был выбран «Кэпиталз» под 55-м номером на драфте 2009 года. В НХЛ Орлов дебютировал 21 ноября 2011 года в матче против «Финикса».
В 499 предыдущих матчах за «Вашингтон» в регулярных чемпионата Дмитрий набрал 176 очков (36+140). В нынешнем сезоне на его счету 52 игры с 23 очками (3+20) при коэффициенте полезности +9.
В 2018 году Орлов вместе с «Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светят На чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову. 24.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Борис Майоров: «Динамо» будет выше «Спартака» Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, постоянный эксперт «Советского спорта» Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 30.01.2020 16:30 Хоккей Домрачев Владислав Кучеров и «Тампа-Бэй» набрали крейсерский ход Состоявшийся первого февраля день Национальной хоккейной лиги подарил болельщикам аж 14 матчей. Глаза разбегались, на кого смотреть. 02.02.2020 09:45 Хоккей Трофименко Кирилл Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Русский Горыныч на родине Терминатора. На ЧЕ стартуют Косторная, Трусова и Щербакова В пятницу в Граце начинают кататься женщины. Борьбу за медали поведут три российские суперфигуристки - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. 23.01.2020 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO. 26.01.2020 14:45 Бокс Усачев Владислав Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль