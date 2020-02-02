Орлов проводит 500-й матч в составе «Вашингтона» Юбилей российского защитника пришелся на домашнюю игру против «Питтсбурга».

В эти минуты «Вашингтон Кэпиталз» проводит домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз». Эта встреча стала 500-й в карьере 28-летнего российского защитника Дмитрия Орлова.

Воспитанник нококузнецкого «Металлурга» был выбран «Кэпиталз» под 55-м номером на драфте 2009 года. В НХЛ Орлов дебютировал 21 ноября 2011 года в матче против «Финикса».

В 499 предыдущих матчах за «Вашингтон» в регулярных чемпионата Дмитрий набрал 176 очков (36+140). В нынешнем сезоне на его счету 52 игры с 23 очками (3+20) при коэффициенте полезности +9.

В 2018 году Орлов вместе с «Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.