Богдан Киселевич: Честно говоря, не понравилось, как начали матч с «Куньлунем» Защитник ЦСКА Богдан Киселевич – о победе над «Куньлунем» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Честно говоря, не понравилось, как начали матч. Мы только прилетели, утром не катались. Не совсем были готовы к игре. И даже если где-то перебросали «Куньлунь», опасных моментов все равно было больше у наших ворот. Хорошо, что во втором периоде прибавили в плане реализации, Марио забил очень важный гол, а Ларс вытащил. Пошел сумбур у обеих команд, много удалений, причем каких-то непонятных, - приводит слова Киселевича «РИА Новости».

В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Торпедо».