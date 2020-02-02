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Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом» (видео) - Советский спорт
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02 февраля 2020 23:20Хоккей

Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом» (видео)

Хоккеисты «Питтсбурга» переиграли «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Сэм Лафферти (12-я минута), Патрик Хернквист (13), Доминик Симон (32) и Брэндон Танев (58), у «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер (11, 58) и Евгений Кузнецов (47).

Отметим, что на счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина одна результативная передача, а защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел 500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

После этой игры «Питтсбург», набрав 71 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Вашингтон» с 75 очками занимает на «Востоке» первое место.

В следующем матче «Пингвинз» на выезде сыграют против «Тампа-Бэй», а «Кэпиталз» на своем льду встретятся с «Лос-Анджелесом».

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