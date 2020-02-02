Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73 Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом» (видео) - Советский спорт
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию.26.01.2020 15:45Фигурное катаниеВолохов Юрий
Чемпионы мира по «отмазкам». Топ-5 оправданий спортсменов, попавшихся на допинге В качестве доказательств – пары марихуаны, кокаиновый поцелуй, мясо кабана и другие нелепости. И все это сработало!28.01.2020 23:00БоксИванова Дарья
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий неделиОбъявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина.02.02.2020 15:01Фигурное катаниеТигай Лев
Тошич снова насолил «Локомотиву»В стартовом матче зимнего товарищеского турнира в Катаре команда Юрия Семина по пенальти уступила сербскому «Партизану».01.02.2020 16:30ФутболМощенко Захар
Кубок больших премьер. Доказано Бариновым и ШомуродовымНапоминаем пока еще недолгую историю турнира, за победу в котором с субботы поведут борьбу «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Партизан».31.01.2020 00:00ФутболЗибрак Артем
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуемУзбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO.26.01.2020 14:45БоксУсачев Владислав
Кучеров и «Тампа-Бэй» набрали крейсерский ходСостоявшийся первого февраля день Национальной хоккейной лиги подарил болельщикам аж 14 матчей. Глаза разбегались, на кого смотреть. 02.02.2020 09:45ХоккейТрофименко Кирилл
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит ЩербаковаОбозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию.25.01.2020 16:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосякОлимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00БиатлонВолохов Юрий
Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии.27.01.2020 17:45ТеннисМысин Николай