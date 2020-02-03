Шайба Свечникова помогла «Каролине» одержать победу над «Ванкувером» Хоккеисты «Каролины» в серии буллитов обыграли «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи у «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер (22-я минута), Себастьян Ахо (26) и Андрей Свечников (46), в составе «Кэнакс» отличились Элиас Петтерссон (5, 50) и Тайлер Майерс (35).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Джастин Уильямс.

После этой игры «Каролина» набрала 63 очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Ванкувер» с 65 очками занимает на «Западе» второе место.

В следующем матче «Харрикейнз» в гостях сыграют против «Сент-Луиса», а «Кэнакс» на выезде встретятся с «Бостоном».