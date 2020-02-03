«Металлург» объявил о расторжении контракта с Паршиным Хоккеист перешел в магнитогорский клуб перед началом текущего сезона.

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Денисом Паршиным.

«Совместно с тренерским штабом мы приняли решение о расторжении контракта - планировалось, что Денис будет в команде на ведущих ролях, будет лидером первого или второго звена, но с этим как раз и не сложилось, так что это одна из основных причин разрыва нашего соглашения. Мы желаем нападающему удачи в продолжении карьеры», - приводит пресс-служба слова первого вице-президента «Металлурга» Сергея Ласькова.

⚡️«Металлург» расторг контракт с Денисом Паршиным.



В нынешнем сезоне форвард провел за «Магнитку» 49 матчей и набрал 15 (10+5) очков при показателе полезности «-4», а также набрал 51 минуту штрафа.https://t.co/085OlYijdc pic.twitter.com/PxmhFTr9vw — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) February 3, 2020

В текущем сезоне 34-летний нападающий набрал 15 (10+5) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Паршин является чемпионом мира среди юниоров 2004 года, а также серебряным призером молодежного чемпионата мира 2005 года.

«Металлург» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 53 очка после 49 игр. В последних пяти встречах магнитогорцы потерпели четыре поражения и одержали лишь одну победу.

3 февраля «Металлург» на своем льду примет «Авангард».