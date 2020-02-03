У хоккеистов «Ценг Тоу» не обнаружен вирус Игроки китайских клубов ВХЛ проходят ежедневный осмотр.

Четыре российских игрока «Ценг Тоу», прибывших в составе команды на матч регулярного чемпионата ВХЛ в Пензу, прошли обследование на коронавирус.

«Четыре спортсмена из китайских хоккейных команд, (их) госпитализировали с признаками ОРВИ, – приводит «Р-Спорт» слова пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по Пензенской области Веры Быковой. – Обследованы. Лабораторно коронавирус не выявлен. Все выписаны и на сегодняшний день здоровы».

Напомним, из-за распространения коронавируса ВХЛ перенесла все матчи китайских команд – ОРДЖИ, КРС-БСУ и «Ценг Тоу» – на территорию России. При этом на прошлой неделе в «Ценг Тоу» сообщили о том, что отправили на родину всех своих китайских игроков после заболевания ОРВИ одного из них.