Николай Кулемин: Победа над «Авангардом» была важна после разгромного поражения 26 января «Авангард» в Балашихе победил магнитогорскую команду со счетом 6:1.

Форвард «Металлурга» Николай Кулемин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1).

– Знали, что будет нелегкая игра. Соперник очень хорошо играет в обороне, активно, играет в силовой хоккей. Мы старались действовать в том же стиле, переигрывать их во всех единоборствах, выигрывать каждую шайбу. Считаю, что выполнили игровое задание. Не удалось выиграть за 60 минут – выиграли за 65. Особенно после поражения от них было очень важно так сыграть. За счет чего удалось победить в овертайме? Не допустили своих ошибок, держали шайбу, не теряли ее, а когда появился момент – реализовали его, – цитирует нападающего пресс-служба магнитогорского клуба.

Отметим, сегодня Кулемин принес победу своей команде в овертайме. В этом сезоне на его счету 17 (11+6) очков в 49 матчах.

«Металлург» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 58 очков. Следующим соперником магнитогорцев станет «Спартак».