НХЛ назвала трех звезд недели Об этом сообщает пресс-служба организации.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль признан первой звездой недели в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, он провел три матча и набрал 8 (6+2) оков, а его команда выиграла две встречи.

Вторым стал нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмокс, у которого 8 (5+3) оков за 4 матча.

Замкнул тройку лучших защитник «Ванкувера» Джей Ти Миллер. На прошлой неделе американец набрал 7 (3+4) очка.