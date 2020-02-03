«Спартак» потерпел домашнее поражение от СКА

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – СКА завершился в пользу питерского клуба – 1:0. Гости добыли победу благодаря точному броску Антона Белова.
После этой встречи команда Алексея Кудашова, набрав 79 очков, занимает 2-е место в таблице «Запада», а «Спартак», у которого 68 очков, расположился на 5-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» – СКА – 1:0 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Белов (Марченко, Подколзин), 08:22 – 0:1
Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай Никита Нестеров: Веду переговоры с ЦСКА о пятилетнем контракте Защитник ЦСКА, олимпийский чемпион, бронзовый призер ЧМ Никита Нестеров – о своих планах продолжения карьеры. 31.01.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай Овечкин обогнал еще одну легенду НХЛ, Малкин и Кучеров не отстают Обзор игрового дня в НХЛ. 01.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Ковальчук привел «Монреаль» к победе Три интригующих матча состоялись 30-го января в очередном игроком дне в НХЛ. 31.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Султан Ибрагимов: Бетербиев не остановится, а Хабиб не проиграет Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов – обо всех главных событиях 2019 года. 24.01.2020 08:00 Бокс Усачев Владислав