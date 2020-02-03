«Спартак» потерпел домашнее поражение от СКА Встреча прошла в Москве.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – СКА завершился в пользу питерского клуба – 1:0. Гости добыли победу благодаря точному броску Антона Белова.

После этой встречи команда Алексея Кудашова, набрав 79 очков, занимает 2-е место в таблице «Запада», а «Спартак», у которого 68 очков, расположился на 5-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» – СКА – 1:0 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Белов (Марченко, Подколзин), 08:22 – 0:1