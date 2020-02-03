Хоккеисты московского «Динамо» одолели «Локомотив» и выиграли пятый матч кряду Встреча прошла на домашней арене бело-голубых.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Локомотив» в пользу российского клуба, который обыграл соперника со счетом 3:1.

В составе москвичей точными бросками отличились Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев и Владимир Брюквин. У гостей отличился Егор Аверин.

После этой встречи команда Владимира Крикунова занимает 3-е место в таблице «Запада», набрав 73 очка. У ярославского клуба – 64 очка и 6-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Аверин (Ильенко), 05:01 – 0:1; Яшкин (Хиетанен, Шипачев), 16:58 – 1:1; Шипачев (Яшкин, Хиетанен), 28:37 – 2:1; Брюквин (Григорьев, Зайцев, бол), 49:23 – 3:1