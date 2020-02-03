«Ак Барс» дома уверенно разобрался с «Витязем» Казанцы одержали седьмую победу кряду.

«Ак Барс» одержал домашнюю победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:2.

В составе хозяев шайбами отметились Дмитрий Юдин, Джастин Азеведо, Артем Галимов, Мэттью Фрэттин и Эмиль Галимов. Гости ответили результативными бросками Алексея Макеева и Святослава Гребенщикова.

Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 82 очка и упрочил свое лидерство в Восточной конференции, опережая «Авангард» на пять очков. Подмосковная команда идет восьмой на Западе (58).

11 февраля «Ак Барс» сыграет в гостях с «Авангардом», а «Витязь» в тот же день примет «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Витязь» – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Юдин (Э. Галимов, Петров), 4:19 – 1:0; Азеведо (Петров), 13:22 – 2:0; Макеев (Лаюнен, Семин), 15:16 – 2:1; А. Галимов (Рукавишников, Фрэттин), 20:56 – 3:1; Фрэттин (Яруллин, Галиев, бол), 39:22 – 4:1; Э. Галимов (Фисенко), 41:55 – 5:1; Гребенщиков (Семин), 46:20 – 5:2;





