Знарок – о поражении от СКА: Тяжело играть, когда у другой команды ноль удалений Встреча прошла в Москве.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок высказался после матча регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА, которая его команда проиграла со счетом 0:1.

«Неплохой третий период. Почему не играть с первого так? Так сложилось. Две сложные игры у нас были, после первой оставили много эмоций. Было ли удаление на Федорове? Тяжело играть, когда у другой команды ноль удалений.

Много что не получилось. Два первых периода – не очень, проиграли в том числе в скорости. Я честно даже таблицу не смотрю, не знаю, давит ли, что одного очка не хватает до выхода в плей-офф», – цитирует Знарка Sport24.ru.

После этой встречи команда Алексея Кудашова, набрав 77 очков, занимает 2-е место в таблице «Запада», а «Спартак», у которого 68 очков, расположился на 5-й строчке.