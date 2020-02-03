Юлиус Гудачек: СКА настроился на игру как на плей-офф Встреча прошла в Москве.

Голкипер московского «Спартака» Юлиус Гудачек поделился эмоциями после поражения от СКА (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«СКА играл лучше против нас, чем в прошлых матчах. После первого вбрасывания они просто побежали. Мы не были готовы к такой игре от СКА, привыкли видеть от них другой хоккей. В третьем периоде мы уже сыграли лучше, но не хватило времени для гола. СКА сегодня настроился на игру как на плей-офф. Мне было тяжело после первого периода, много бросков по моим воротам наносили.

В моменте с голом я думал, что игрок сразу будет бросать, я направил ногу к штанге, но соперник перевел шайбу. Сложная ситуация для вратаря, мне было трудно отбить, требовалось очень сложное движение», – цитирует вратаря красно-белых Sport24.ru.

После этой встречи команда Алексея Кудашова, набрав 79 очков, занимает 2-е место в таблице «Запада», а «Спартак», у которого 68 очков, расположился на 5-й строчке.