«Йокерит» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ Встреча прошла на домашней арене латвийского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – «Йокерит» завершился в пользу гостей – 4:2.

В составе победителей отличились Петер Регин, Петри Контиола (дубль), Стив Мозес. У «Динамо» это сделали Микелис Редлихс, а также Виталий Павлов.

После этой встречи рижский клуб занимает последнее, 12-е место в таблице «Запада», набрав 33 очка. В активе «Йокерита» – 65 очков и 4-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Йокерит» – 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Голы: Регин (О Нилл, Эронен, бол), 10:37 – 0:1; Контиола (Лев), 12:22 – 0:2; Контиола (Хаапала), 15:02 – 0:3; М. Редлихс, 34:56 – 1:3; Павлов (Джериньш, Липсбергс, бол), 42:54 – 3:2; Мозес (Регин, Лехтонен), 51:44 – 2:4