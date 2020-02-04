Кудашов – о победе над «Спартаком»: Создавали моменты, но не хватало реализации Встреча прошла в Москве.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов высказался после победы над «Спартаком» (1:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Два хороших периода, создавали моменты, но не хватало реализации. В третьем откатились, но вратарь подтащил. Довольны игрой и самоотдачей.

Большинство работает, нормально, но нет голов, конечный результат хромает. У нас есть три спецбригады, смотрим, кто лучше на льду выглядит», – цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой встречи СКА, набрав 79 очков, занимает 2-е место в таблице «Запада», а «Спартак», у которого 68 очков, расположился на 5-й строчке.