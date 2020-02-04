Панарин, Бучневич не помогли «Рейнджерс» избежать поражения от «Далласа» У Бучневича – гол, у Панарина – пас.

«Рейнджерс» проиграли «Далласу» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой стал форвард «звезд» Джо Павелски, оформивший дубль в первом периоде. А счет в матче открыл форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, забросивший третью шайбу в последних четырех матчах. Одним из его ассистентов стал Артемий Панарин. Теперь у Бучневича – 28 (10+18) очков, у Панарина – 71 (27+44).

В третьем периоде у «Рейнджерс» появился на льду голкипер Александр Георгиев, отразивший пять бросков из шести. Его коллега из «Далласа» Антон Худобин провел полный матч и сделал 33 сэйва.

«Даллас» набрал 64 очка и занимает второе место в Центральном дивизионе. У «Рейнджерс» осталось 54 очка и предпоследнее место в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 4 февраля «Даллас» сыграет в гостях с «Айлендерс», а 5 февраля «Рейнджерс» примут «Торонто».

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«Рейнджерс» – «Даллас» – 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Голы: Бучневич (Панарин), 3 (бол). Хауден, 16 (бол). Лемье, 54 (бол) – Павелски, 9 (бол), 9 (бол). Джонс, 28. Комо, 32. Перри, 46.

Вратари: Лундквист (11/15), Георгиев (5/6) – Худобин (33/36).